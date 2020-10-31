Мнение: В карцер

31.10.2020, 21:20, Разное

В Подмосковье вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. Формально – с целью предохранения от заражения. Однако тюремный режим никого не делал здоровее, люди, находящиеся и без того в группе риска, которые в течение всего года и так подвергались тяжелым испытаниям от предыдущих терактов со стороны властей, теперь снова запираются в четырех стенах.

Что будет с их и без того ослабленным иммунитетом, представить несложно. Но для чиновника главное – не конечный результат, а имитация деятельности. То, что умрут новые десятки или сотни людей от беспощадной борьбы с вирусом, губернатора не беспокоит. Он сделал все что мог©