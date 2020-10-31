 

Выход Cyberpunk 2077 заморожен до окончания протестов в Польше

31.10.2020, 21:02, Разное

Студия CD Projekt RED и все ее сотрудники присоединились к акциям протеста против запрета абортов, проходящим в Варшаве. Коллектив разработчика принял решение прекратить кранчить ровно до того момента, когда будут выполнены все требования протестующих, главное из которых — отставка правительства.

К символу протестов против постановления конституционного суда Польши — красной молнии, студия CD Projekt RED добавила свой широко известный логотип красной птицы. В связи с этим студия забирает назад слова о том, что компьютерная видеоигра игра Cyberpunk 2077 «ушла на золото», так как все диски и дизайн обложек теперь следует обновить и добавить на них красную молнию.

Также авторы долгожданной игры решили поддержать тему абортов и в самой игре Cyberpunk 2077: пока будут идти митинги, в игру будет добавлена механика беременности и возможность для персонажа сделать аборт. По заявлению продюсера Ричарда Борзимовски, беременность будет доступна как для женских, так и для мужских персонажей, однако во втором случае потребуется докупить DLC с виртуальным набором имплантов, повторяющих функции женской репродуктивной системы, которые можно будет встроить в организм мужского персонажа. Все деньги с продаж этого DLC пойдут во всемирный фонд защиты прав абортированных детей.

В сети уже ведутся жаркие споры по поводу того, что одной только возможности делать аборты главному герою игры будет недостаточно, и потому геймеры и ведущие игровые журналисты предлагают внедрить в игру механику, позволяющую главному герою или героине Cyberpunk 2077 проводить операцию аборта на NPC персонажах, а также делать аборты другим персонажам в кооперативном или сетевом режиме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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