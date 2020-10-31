 

В Челябинске назвали возможную причину взрыва в городской больнице

31.10.2020, 20:25, Новости дня

Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска могло вызвать аварийное состояние электрооборудования, сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Что касается причин – МЧС проводит работу по дознанию. Сегодня предварительная причина – это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции. В результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв», – передает сообщение губернатора РИА «Новости».

По словам Текслера, на анализ инцидента и вывоз оборудования понадобится два-три дня, а ремонт больницы займет три недели. Он отметил, что восстановление пострадавших от взрыва корпусов поликлиники будет проходить максимально быстро.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».



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