 

В Москве отменили марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

31.10.2020, 20:25, Новости дня

Власти Москвы отменили массовые мероприятия 4 и 7 ноября из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности Москвы.

«В правительство Москвы поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента РФ (…) установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать. В связи с изложенным заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы», – передает сообщение ведомства ТАСС.

По этой же причине отменено проведение 7 ноября традиционного торжественного марша в честь годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкой динамики в эскалации нет.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.



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