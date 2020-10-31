 

“Всегда оставаться женщиной!”: Наташа Королева вызвала споры подписчиков очень откровенным образом

31.10.2020, 20:17, Разное

Популярная певица Наташа Королева разместила на своей странице в Instagram эффектный фотоснимок, на котором предстала в весьма откровенном наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном изображении 47-летняя красотка сфотографирована, сидящей в кресле в образе “королевы”, одна её нога заброшена на другую, а руки небрежно опираются на подлокотники. Облачение певицы состоит из облегающего черного боди, такого же цвета кожаной куртки и высоких сапог. Фотоснимок звезда сопроводила откровениями о том, как непросто жить в современном мире, наполненном неопределенностью, неоднозначностью и сложностями. Отдельно хозяйка аккаунта выразила возмущение “помойкой”, имеющей место в Интернет-пространстве. Однако решением непростой ситуации, по её мнению, является приверженность каждой представительницы прекрасного пола своим правильным жизненным принципам. “Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции – смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты – это ТЫ. И в этом твоя ценность”, – подытожила Наташа Королева.

Стоит отметить, что тирада исполнительницы не оставила равнодушными фолловеров, однако их реакция оказалась весьма неоднозначной. Так, некоторые подписчики посчитали слишком, по их мнению, смелый образ Королевой неким позерством, граничащим с вульгарностью. Однако большинство поклонников выразило восторг постом любимицы, отметив красоту и правильную социальную позицию любимицы. За день публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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