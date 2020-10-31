 

“Мысли материальны”: Тиктокер Даня Милохин рассказал о неожиданных фактах своей биографии

31.10.2020, 20:17, Разное

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин недавно стал гостем телепрограммы “Вечерний Ургант”, в которой поделился с поклонниками разными подробностями своей жизни. В частности, звезда Сети пояснил о том, на что тратит свои большие гонорары.
В беседе с ведущим передачи Иваном Ургантом кумир молодежи рассказал, что родился в российской провинции, а детские годы провел в детдоме. Впоследствии он стал жить в приемной семье, очень радушно принявшей его. Звезда TikTok признался, что поначалу ощущал непривычные эмоции от теплой атмосферы, царившей у них дома, и некоторое время даже доставлял немало хлопот родителям своими поступками. Однако в итоге общение с семьей оказало большое влияние на него, позволив в итоге достичь успеха. “Отец мне в голову вбил мысль о том, что мысли материальны. Мне было лет тринадцать, и я очень этим увлекся: каждый день я писал на листочке о себе все самое хорошее и это представлял”, – упомянул Даня Милохин.

Поделился знаменитость информацией и о своих больших гонорарах, исчисляющихся миллионами рублей. Вначале блогер немало денег тратил на одежду и развлечения, но с возрастом стал использовать средства более рационально – начал делать сбережения и даже существенно помогать родителям. “Папа хочет бизнес свой построить, я во всем ему помогаю”, – подытожил Даня Милохин. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / У берегов Австралии обнаружен 500-метровый коралловый «небоскреб»

31.10 / Выбор – Личное мнение

12.10 / Владимир Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте

27.08 / Мнение: Российские резервы Лукашенко

28.07 / В Санкт-Петербурге прошло обсуждение проведения Всероссийского полумарафона “ЗаБег.РФ” в СЗФО

25.07 / Мнение: Сдается квартиру двум девушкам, но только если они любят друг друга

19.09 / “Целый ряд неврологических проблем”: Ученые рассказали о большой опасности укусов комаров

28.09 / Эксперт назвал единственный возможный вариант решения кризиса в Белоруссии

08.09 / Путин раскрыл главный критерий продвижения по службе

22.10 / Мнение: Северокорейский видеоблогинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска