“Мысли материальны”: Тиктокер Даня Милохин рассказал о неожиданных фактах своей биографии

31.10.2020, 20:17, Разное

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин недавно стал гостем телепрограммы “Вечерний Ургант”, в которой поделился с поклонниками разными подробностями своей жизни. В частности, звезда Сети пояснил о том, на что тратит свои большие гонорары.

В беседе с ведущим передачи Иваном Ургантом кумир молодежи рассказал, что родился в российской провинции, а детские годы провел в детдоме. Впоследствии он стал жить в приемной семье, очень радушно принявшей его. Звезда TikTok признался, что поначалу ощущал непривычные эмоции от теплой атмосферы, царившей у них дома, и некоторое время даже доставлял немало хлопот родителям своими поступками. Однако в итоге общение с семьей оказало большое влияние на него, позволив в итоге достичь успеха. “Отец мне в голову вбил мысль о том, что мысли материальны. Мне было лет тринадцать, и я очень этим увлекся: каждый день я писал на листочке о себе все самое хорошее и это представлял”, – упомянул Даня Милохин.

Поделился знаменитость информацией и о своих больших гонорарах, исчисляющихся миллионами рублей. Вначале блогер немало денег тратил на одежду и развлечения, но с возрастом стал использовать средства более рационально – начал делать сбережения и даже существенно помогать родителям. “Папа хочет бизнес свой построить, я во всем ему помогаю”, – подытожил Даня Милохин. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.