“Я собралась к психологу”: Айза Долматова всерьез обеспокоена своим психическим состоянием

31.10.2020, 20:17, Разное

Известная рэп-исполнительница и инста-блогер Айза Долматова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками большими переживаниями по поводу своего психического состояния. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Довольно спокойный и нейтральный фотоснимок Айза Долматова сопроводила очень пространными и эмоциональными откровениями. В них, в частности, экс-супруга звездного рэпера Гуфа сообщила, что в последнее время страдает слишком резкими сменами настроения и её отношение к окружающему миру очень зависит от эмоций окружающих её любимых людей. Более того, постоянное нервное напряжение породило в певице подозрение в собственном биполярном расстройстве и необходимости визита к специалисту по психиатрии. “Я дико устала быть слишком счастливой, потом безмерно несчастной. Эти эмоциональные качели доводят до тошноты, и этим страдаю не только я. В общем, я собралась к психологу или психотерапевту”, – резюмировала звезда. К слову, чуть позже она сама прокомментировала свой же пост, призвав подписчиков приносить ей еду, если её все же “упекут в психушку”.

Стоит отметить, что несколько посетителей микроблога Долматовой восприняли её эмоции с определенным скепсисом, призвав хозяйку аккаунта обратиться за “лекарством” к бывшему супругу-рэперу. И все же большинство поклонников всерьез прониклись беспокойством за эмоциональное состояние любимицы, выразили массу слов поддержки и пожелали скорейшего избавления от неприятных переживаний. Лишь за несколько часов публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.