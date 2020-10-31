Мнение: Письмо: “Шатало как ивушку во время урагана”

31.10.2020, 20:10, Разное

Слив разрушает фигуру, но потом фигуру можно восстановить и даже слив компенсировать.

В этом случае возможно повлиять даже на прошлое.

Автору письма это не то что удалось, но такая возможность для него есть.

Кто понимает, как меняется прошлое?

fewminutes

Здравствуйте, Эволюция.

Спасибо Вам за блог и за возможность отправить письмо на разбор.

Мужчина 33 года, в браке 12 лет, двое детей школьного возраста. История началась примерно 3 года назад. В компанию, где я работаю, устроилась новенькая – С . Не замужем, детей нет, на пару лет старше. «Ни рыба, ни мясо», подумал я тогда, «но задница отменная, я определенно должен там побывать» и продолжил заниматься своими обязанностями.

(В заднице он захотел оказаться. Ну и окажется, конечно)

Работа динамичная, пересекаемся редко, больше внимания на нее не заострял. Поначалу общались в дежурном режиме, постепенно появлялись темы для разговоров. В какой-то из моментов я заметил, что по пути на перекуры, захожу в ее кабинет перекинуться парой фраз, независимо есть ли тема для разговора или нет всё чаще. С. много смеялась и мне это нравилось. Похоже я начал натягивать корону сокровища.

С. тоже приходила ко мне с вне рабочими вопросами или просто поболтать. Но наверное реже, чем я к ней, не помню точно. Такими темпами прошло около полугода. Я стал позволять себе больше, чем просто приобнять. Мне нравилось видеть, как она краснеет или начинает суетиться. Хотя с чего я взял, что это от удовольствия. Дальше началась странная херня. Всё больше стал крутить в голове мысль, что она как сестрёнка. Хочется защитить и помочь во всём. В один из моментов С. сказала «Прекрати, я же могу влюбиться» и, похоже, это стало отправной точкой для роста короны Победителя на уже существующих коронах Сокровища и Спасателя. «Как же, в меня, такого охренительного не влюбиться. Давай, детка, научу тебя плохому».

(Он не понимает, что такие формулировки в письме – это не только Выскочка векторная с Кривлякой, которые настраивают комментаторов против него, но и мусор в поле. Даже если вы пишете про прошлое. Понимаете, почему?)

Продолжал лезть. Часто зажимал её. Потом стал позволять себе дуть губки. Мог обидеться на ерунду, ходить с надменным видом и ждать извинений. В итоге всё равно сам приходил и делал вид, что замяли. Пиздец! Мужское поведение! Теперь уже не могу вспомнить, что стало катализатором, но меня понесло. Вроде признался в наличии непонятных чувств, получил отказ. Не успокоился продолжил лезть. Получил еще более жесткий отказ. Опять обиделся. Опять замял. Начал написывать в мессенджере. Был послан. Поставил жирную точку, надел колпачки и объяснил как нельзя, рассказал что могло бы быть и с гордым видом отправился восвояси. Ну как с гордым, скорее всего как ушлёпок.

(Он так сурово себя ругает, как Ученица, надеясь, что этим искупает свою вину и дополнительно его ругать не будут. А на самом деле, если вы настолько возмущены своим поведением, у вас и вопросов не должно возникать дополнительных, что не так, и описывать незачем)

И лицо такое кислое и щенячье, а в голове «Ну ничего, ты еще поймешь кого ты потеряла». Это было весной 19. Наткнулся на блог и начал изучать всё с самого начала. Статьи, комментарии, разборы.

Как оказалось, через три месяца никто и не собирался за мной бежать. Более того и страдальческого выражения лица у С. не было. Внутреннему возмущению не было предела. Меня шатало как ивушку во время урагана. Решился, написал прощальное письмо, разнылся в нём о своей боли и чувствах. Получил ответ в стиле «не трать моё время» и мир рухнул ))

(Странно, что он ждал беготни девушки, будучи женатым. Представляете, насколько он ее не уважал? Потому и сливался)

Да пошёл я нахер, подумалось. Ни здороваться, ни общаться, ни под каким предлогом. Любые рабочие моменты свести к нулю и делать так, чтобы мы не пересекались. Естественно без отражения на производительности рабочих процессов.

(Хорошо, что он послал не ее, но странно, что послал нахер себя. Получается, что просто отстать от девушки – это пойти нахер. Понятно, что это Победитель?)

Усиленно спасался в музыке. Пошел играть еще в несколько групп, чтобы полностью занять голову. Концерты, сцена, драйв панк-рока, фанатки, бухло – всё это раньше помогало избегать дефолта в семье. В этот раз всё также, только без алкоголя, боялся что сорвусь. И вот уже больше года я не употребляю алкоголь! Это огромный плюс, который подарила мне эта ситуация. Особенно учитывая музыкальный бэкграунд и беспросветное его употребление на протяжении более 10 лет в немалых дозах.

Наверное, стоит отметить, что жену я очень люблю. Она – мой самый любимый штурман и номер один в моей жизни ) Никогда не позволял себе сравнивать её с другими женщинами из случайных связей или подруг по секс-онли. Старался максимально контролировать себя пока длилась вся эта история, чтобы никак не отразить её на наших отношениях.

(Он считает, что у них с той девушкой длилась история, хотя ничего даже не начиналось. Было общение на работе, были его попытки приставать, был ее ответный легкий флирт сначала, а потом многочисленные твердые отказы)

На сегодня я пришёл к желаемой физической форме, немного поменял имидж, отрастил бороду и длинные волосы и продолжаю держаться своей линии поведения с С. Ощущения что я бедный и несчастный нет. Ещё бы! Больше года прошло. Сейчас есть дикий стыд за своё поведение. Мне стрёмно попадаться С. на глаза, становится не по себе когда она приходит в помещение, где я уже нахожусь. Я стараюсь свалить по-быстрому. Мне пофиг на такое поведение «обиженки» или как это назвать, главное, чтобы мне было ровно и хорошо. За последние пару-тройку месяцев получил несколько мейлов. Содержание в основном с огромным количеством восклицательных знаков. То не долил воды в настольный фильтр, то стакан не туда поставил. Всё это приправлено язвительными фразами типа «не знаю, как у вас там дома заведено, но» или «я понимаю, что всё тебе делает жена, но». Какая-то хрень, купил себе свой стакан и ношу свою воду. Или может я нагнетаю? Последний мейл был вопросом чего я добиваюсь. Я ответил, что мне ничего ни от кого не нужно. На сегодня это действительно так. Не представляю, как можно общаться как ни в чем не бывало. В голове всегда будет сидеть червячок прошлого поведения.

(Нужно отрефлексировать, не пытаетесь ли вы на самом деле ее цеплять. И если нет, то отвечать на ее вопросы в письмах надо более четко и развернуто, чтобы ваши побеги и краткие загадочные ответы не были щипцами. Понятно, друзья, почему это щипцы пока? Отвечать нужно по факту произошедшего, честно. Что вам стыдно за всю эту историю, что вы были не правы в своих надеждах и притязаниях, что в настоящий момент у вас прошли чувства к ней, но осталась неловкость. Принесите ей извинения за прошлое и настоящее и выразите желание общаться нейтрально как коллеги, не раздражая ее)

Дорогая Эволюция, как можно свести к минимуму всю эту ситуацию? Головой понимаю, что однажды по-любому настанет момент, какой-то совместной работы. Я, конечно, постараюсь откреститься, но не факт, что получится. Также понимаю, что всего этого не было бы, если бы я учитывал субъектность С., вел бы себя в границах и держал бы локус внутри. Но зато я теперь не пью ))

(В данный момент нормальная ситуация. СЗ автора для С. подросла, и если он будет вести себя в границах, подрастет еще. Надеюсь, он не пустит это на корм новой короны Победителя. Поскольку в его описаниях ее мейлов заметно его желание накормить свою корону. Это может стать ловушкой для него)