 

Мнение: Почему Украина перекрыла воду Крыму?

31.10.2020, 19:55, Разное

 пыхтят московские батареи парового отопления, из которых жители Крыма начинают сливать воду.
 Обитатели Кремляндии с возмущенным ехидством указывают на тот факт, что Украина считает крымчан своими гражданами и одновременно лишает их питьевой воды.

 Дорогие мои восемьдесят шесть процентов,  во всем мире ответственность за снабжение населения оккупированной территории несет оккупант. И РФ здесь не исключение.
 Оккупировали территорию вместе с населением – будьте добры отвечать за это население. Так что решение проблемы здесь достаточно простое, либо потратьте 100 миллиардов, чтобы построить миллиардный завод по опреснению воды из Мертвого Донца, что проблему все равно не решит.
 Либо избавьтесь от населения ибо как учил мудрый отец российского народа Иосиф Виссарионович – нет человека, нет и проблемы.
 Либо верните Крым со всем этим неправильным населением Украине и спокойно беспокойтесь о судьбе крымчан, но уже в пределах своих российских границ.
 А пока наблюдайте как жители Тавриды хлебают воду из батарей парового отопления.
https://rk.gov.ru/ru/article/show/9246

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Мнение: О ситуации с ЧВК “Вагнер” в Белоруссии

11.07 / Бондарчук и Андреева переезжают в квартиру за 80 миллионов

24.07 / А во лбу клеймо горит

21.10 / Актрису Ольгу Дроздову госпитализировали в Москве с болями в области сердца

12.10 / Дегтярев разогнался

21.07 / Русский язык как обоснование войны

19.10 / Азербайджан заявил о готовности передать тела погибших армянских военнослужащих

16.10 / Мнение: Ту-160 над Северным морем

28.08 / Мнение: Анонс 20-го теста. Боаз и Яхин

30.06 / Скандалы: Сокрушит ли Михаил Фридман французский плацдарм Сергея Пугачева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска