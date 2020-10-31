Мнение: Почему Украина перекрыла воду Крыму?

31.10.2020, 19:55, Разное

пыхтят московские батареи парового отопления, из которых жители Крыма начинают сливать воду.

Обитатели Кремляндии с возмущенным ехидством указывают на тот факт, что Украина считает крымчан своими гражданами и одновременно лишает их питьевой воды.

Дорогие мои восемьдесят шесть процентов, во всем мире ответственность за снабжение населения оккупированной территории несет оккупант. И РФ здесь не исключение.

Оккупировали территорию вместе с населением – будьте добры отвечать за это население. Так что решение проблемы здесь достаточно простое, либо потратьте 100 миллиардов, чтобы построить миллиардный завод по опреснению воды из Мертвого Донца, что проблему все равно не решит.

Либо избавьтесь от населения ибо как учил мудрый отец российского народа Иосиф Виссарионович – нет человека, нет и проблемы.

Либо верните Крым со всем этим неправильным населением Украине и спокойно беспокойтесь о судьбе крымчан, но уже в пределах своих российских границ.

А пока наблюдайте как жители Тавриды хлебают воду из батарей парового отопления.

https://rk.gov.ru/ru/article/show/9246