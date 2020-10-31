Эксперты назвали самые надежные автомобили на российском авторынке

31.10.2020, 19:53, Разное

Эксперты автомобильного рынка назвали самые надёжные автомобили на российском рынке. Неоспоримым лидером с самым меньшим количеством поломок стал Mercedes-Benz G-Class.

Именно этот внедорожник продемонстрировал самый низкий рейтинг поломок в процентном соотношении – 49,5%. Второе место занимает не менее популярная в РФ модель – Toyota Camry. Показатель этого автомобиля немногим больше, чем у лидера рейтинга – 51,1%. В тройке лучших оказался и представитель чешского автопрома в лице Skoda Yeti. У этого транспортного средства доля поломок составила 51,6%.

В списке оказались ещё две модели Skoda: Superb и Rapid. Доля поломок этих автомобилей практически не отличается друг от друга и насчитывает 52% и 52,1%. Если говорить об отечественном автопроме, то в этом случае лучшим оказался хэтчбек LADA Xray (52,9%), пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».