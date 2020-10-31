 

Актера Генри Кавилла в образе Ведьмака Геральта тайно засняли в Йоркшире

31.10.2020, 19:53, Разное

Недавно одному из британских фотографов-любителей удалось заснять популярного актера Генри Кавилла на съемочной площадке сериала “Ведьмак”. Съемки нового сезона франшизы возобновили после вызванного пандемией перерыва.
Автором эксклюзивного фотоснимка оказался художник из Йоркшира, который смог понаблюдать из окна своей студии за работой операторской группы сериала, решив в итоге сделать фото процесса. На изображении, в частности, можно увидеть выходящего из актерского трейлера Генри Кавилла, исполняющего роль ведьмака Геральта, а также его лошадь Плотву. Хотя съемочный процесс проходил под дождем, бутафорская кровь на животном въелась так сильно, что её ассистентам пришлось отмывать вручную.

Впрочем, как признался фотограф, рассмотреть все нюансы детально ему не удалось, так как съемочная площадка была ограничена для присутствия посторонних людей. Об этом сообщает “Слово и Дело”.



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