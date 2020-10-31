 

Ученые идентифицировали следы от огнестрельного оружия на черепе возрастом 300 тысяч лет

31.10.2020, 19:53, Разное

Зарубежные исследователи провели исследование ранее найденного в Африке черепа, датированного возрастом в 300 тысяч лет. Обнаруженный на изучаемом артефакте след археологи идентифицировали как последствие огнестрельного ранения.
Стоит отметить, что сама находка была совершена еще в 1922 году на территории центральной Родезии (современная Замбия). Череп нашел один из работников местного горнодобывающего предприятия, который, к слову, первым обратил внимание на характерный для огнестрельного оружия след, присутствующий на останках древнего человека. После изучения артефакта специалистами была выдвинута гипотеза, что повреждение все же было нанесено копьем или подобным орудием древнейшей эпохи. Однако спустя почти столетие археологи вернулись к изучению черепа, используя при этом последние достижения современных технологий. В результате, после тщательной аналитической работы, было установлено, что след не мог быть нанесен традиционным оружием первобытных людей, и исследователи вернулись к версии об огнестрельном агрегате.

В настоящее время скептически настроенные эксперты склоняются к мнению об ошибочности “огнестрельной” версии, однако их более оптимистичные коллеги всерьез настроены продолжать исследование в данном вопросе. Об этом пишет Actualnews.org.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “Настоящая драгоценность для детей с эпилепсией”: в РФ зарегистрировали фризиум

21.08 / В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их любимому особняку, который они решили продать из-за детей

06.09 / Мнение: В память о соборе Святой Софии

31.10 / Президент Польши подписал указ о блокировке телеграм-канала «Пшехта»

21.10 / Мнение: О пройденной Россией точке невозврата

23.08 / Медики: Отвращение к мясу может указывать на онкологию

06.08 / В Турции резко увеличилось число заражений коронавирусом

26.06 / Мнение: Письмо: “Решила дать шанс отношениям – бросила работу”

06.08 / В компании Ford официально завершили выпуск модели Fusion

09.07 / Героические лузеры на фоне радуги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска