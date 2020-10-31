Мнение: Это не мы, а свободные и независимые СМИ

31.10.2020, 19:45, Разное

Макрон решил публично ответить на критику в свой адрес со стороны исламского мира и заявил, что он не имеет отношения к искомым карикатурам "Шарли" и прочим креативам на тему ислама, и относится с пониманием к реакции мусульман на них, хотя и не считает, что отрезание головы учителю можно как-то оправдать.

А все из-за того, что речь Макрона неправильно поняли, тогда как он хотел лишь защитить права и свободы граждан Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в СМИ, однако за их публикацией стоят не французские власти.

«Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством», – сказал Макрон в интервью телеканалу Al Jazeera.

Французский президент связал реакцию мусульманского мира на его выступление с «искажением его речи и неправильным пониманием, будто он является сторонником этих карикатур», передает РИА «Новости».

Макрон добавил, что мусульмане больше всего страдают от действий тех, кто извращает ислам. «Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать», – сказал он.

Между тем посольство Франции в России выражает обеспокоенность угрозами в адрес страны и просит российские власти официально осудить эти заявления.

«Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением. (…) Мы уже проинформировали российские власти о возросшей террористической угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России», – говорится в сообщении посольства.

Напомним, представители мусульманской организации вышли на акцию протеста к посольству Франции в Москве, выступая против политики французского лидера Эммануэля Макрона.

https://vz.ru/news/2020/10/31/1068337.html – цинк

"Что ж ты фраер сдал назад…"

Еще несколько дней назад Макрон был куда как более однозначен, а сегодня уже начал петлять. Явная попытка хоть как-то сгладить последствия для Франции в исламском мире, где падение ее авторитета за последние дни приняло обвальный характер.

И да, есть люди искажающие ислам. Но может стоит начать с того, чтобы перестать их поддерживать в тех странах, правительства которых не устраивают Запад, и где с помощью этих самых "исказителей ислама", пытаться свергать законные правительства.

Многочисленные автократы в Северной Африке и на Ближнем Востоке, свергнутые или даже убитые при прямом или опосредованном участии Франции, в числе прочего, занимались подавлением исламизма у себя в странах, где исламистские организации были запрещены, а их лидеры и бородатые любители отрезать головы либо убивались, в том числе во внесудебном порядке, либо сажались в тюрьмы.

Но как только в ходе Арабской весны этих автократов пошли валить, дамбы возводимые автократами в течение десятилетий прорвало и волна самого радикального исламизма затопила атакованные "Арабской весной" страны, а кровавые брызги от этого потопа начали залетать на улицы европейских городов, после чего и пошли возмущения про угрозу радикального исламизма. Разумеется, когда убивали Каддафи и бомбили Сирию, про угрозу исламизма особо не вспоминали. Ну а теперь пожали плоды своей прекрасной политики, которые только лишь на упоротых исламских фанатиков свалить не получится. И поэтому новоявленный "Наполеон" вынужден достаточно жалко петлять, пытаясь усидеть на двух стульях, которые грозят окончательно разъехаться. Ибо вопрос поставленный Насраллой повисает в воздухе – если вы за тотальную свободу слова и высказываний, то можно ли выпускать во Франции антисемитские карикатуры на евреев? Или например отрицать Холокост? А если нельзя, то все разговоры про свободу слова выглядят откровенным лукавством – тут можно, тут не можно.А если что-то "не можно", то это уже несвобода, которая может проявляться для тех или иных социальных, этнических или религиозных групп.

В этом отношении, локальная история с отрезанной головой действительно поставила под вопрос общепринятые французские представления о допустимом плюрализме, который сейчас атакуется по исламской линии.

PS. Кстати, сегодня в Москве какой-то утырок с ножом напал на полицейских на Петровке прямо у главка МВД. Один из сотрудников получил несколько легких ножевых ранений.

Персонаж 1988 года рождения задержан. Ведется следствие на предмет установления причин.