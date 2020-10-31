Эммануэль Макрон: «Призываю французов не терять головы»

31.10.2020, 19:37, Разное

Президент Франции выступил с телевизионным обращением к нации, в котором подчеркнул, что события последних дней накалили обстановку в обществе до предела. Французский лидер отметил, что правительство предпринимает все необходимые меры для деэскалации возникшего конфликта.

«Дорогие соотечественники, для Франции настали темные времена. Наша страна всегда была исконно толерантна и принимала у себя всех угнетенных независимо от цвета кожи и вероисповедания. Люди, которые веками приезжали к нам и притворялись французами, оказались волком в овечьей шкуре. Мы все сообща пытались донести до них наши главные ценности — свободу и демократию. Но, как говорится, если нет своей головы, то другую не приставишь. Сегодня по улицам нашей любимой Франции разгуливают ополоумевшие фанатики с ножом. Эти люди явно не в себе и валят все с больной головы на здоровую. К сожалению, мы оказались у них в заложниках. Я призываю вас оставаться дома ради вашей же безопасности. Мы пережили нацистскую оккупацию, справимся и с религиозным фашизмом. Я готов дать голову на отсечение, что армия со всем разберется в скором времени. Берегите себя. В такое отчаянное время не стоит женщинам ходить по улицам в короткой одежде, меньше посещать храмы, одним словом, терять головы и идти на поводу у террористов», — заявил Макрон в своем обращении.

Президент отметил, что при необходимости готов обратиться за помощью к НАТО. В крайнем случае глава Франции задействует русские батальоны Иностранного легиона и предоставит им карт-бланш для наведения порядка в стране.