 

В Словакии начали массовое тестирование населения на COVID-19. В очередях люди стоят по несколько часов

31.10.2020, 19:35, Новости дня

В 7.00 31 октября в Словакии началось массовое тестирование населения на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает газета Pravda.

В проверке принимают участие граждане страны в возрасте от 10 до 65 лет. Пункты тестирования сегодня закроются в 22.00, а 1 ноября продолжат работу.

Желающие сдать анализы выстраиваются в очереди перед пунктами тестирования. Как пишет газета, в столице страны Братиславе утром люди ждали в очереди от одного до трех часов. В других городах время ожидания составляет порядка двух часов.

Медики делают гражданам быстрый тест на антиген, премьер-министр страны Игорь Матович призвал тех граждан, которые получат положительный результат, уходить на самоизоляцию, пишет Aktuality. К процессу массового тестирования привлекли армию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

На 31 октября в Словакии зарегистрировано более 57 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от COVID-19 219 пациентов, вылечилось 12,6 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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