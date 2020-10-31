 

Во французском Лионе неизвестный стрелял в священника

31.10.2020, 19:35, Новости дня

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника, сообщила местная газета Le Progrès.

Нападавший был вооружен пистолетом, он подошел к священнослужителю, когда тот закрывал храм, и сделал два выстрела, рассказали BFMTV источники в полиции.

Священника госпитализировали, он сказал правоохранителям, что не знает нападавшего. По данным Le Progrès, пострадавший – гражданин Греции.

Стрелок скрылся с места преступления, его пока не нашли, в седьмом округе Лиона установили периметр безопасности, сообщило в Twitter министерство внутренних дел Франции. Местным жителям рекомендуют избегать этот район.

#ALERTE | Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à #Lyon.
Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.
 Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZZxeTADcAF

— Ministère de l’Intérieur – Alerte (@Beauvau_Alerte) October 31, 2020

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об “исламистском сепаратизме” и высказал мнение, что “ислам переживает кризис во всем мире”. На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: “Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков”.

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента “вдохновителем терроризма”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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