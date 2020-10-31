В Шотландии запретят «ненавистнические высказывания» людей в своих домах

31.10.2020, 19:28, Разное

Пакистанец, который в настоящее время работает “министром юстиции Кабинета министров” в Шотландии, объявил о планах криминализации речи внутри дома, которая, по его личному мнению, может привести к “преступлению на почве ненависти”.

Хумзе Юсуфу, который даже не является шотландцем, приписывают создание и реализацию так называемого “закона о преступлениях на почве ненависти и общественном порядке (Шотландия)”, который направлен на защиту “меньшинств” от злых разговоров, которые могут иметь место за обеденными столами людей.

Шотландия принимает закон о преступлениях на почве ненависти, криминализирующий «ненавистнические высказывания» в домах людей.

В то время как закон об общественном порядке 1986 года уже давно запрещает угрожающие, оскорбительные или оскорбительные слова и поведение, этот закон содержит положение о “гражданской обороне”, которое позволяет людям говорить то, что они хотят, внутри своих собственных домов – то, что новое законодательство Юсуфа отменяет.

Согласно новым ограничениям Юсуфа, шотландцы, включая журналистов и даже театральных режиссеров, могут предстать перед судом, если скажут что-то нехорошее о мусульманах, которые наводняют Великобританию рекордными темпами и вытесняют местных жителей .

По словам Юсуфа, шотландцы не имеют права заниматься «ненавистническими речами» даже на своей собственной территории.

Предложение Юсуфа было одобрено Лордом Бракадейлом, несмотря на противодействие со стороны шотландской Католической Церкви, представителей полиции, ученых, художников и других.

– Это введет преступление возбуждения ненависти против людей с защищенными характеристиками, включая инвалидность, сексуальную ориентацию и возраст, – пишет Марк Маклафлин для The Times (Великобритания).

Другими словами, если вы являетесь кем-то, у кого нет “защищенной характеристики”, то вы не будете защищены от “ненависти” в соответствии с законом Юсуфа.