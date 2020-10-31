В Антарктиде обнаружены очень древние окаменелости птиц

31.10.2020, 18:55, Новости дня

Антарктида не всегда была закована в ледники, говорят ученые. Это подтверждается бесценными находками палеонтологов – окаменелостями, которые датируются периодом 60-62 млн лет назад.

Останки древнего животного мира в Антарктиде начали находить еще в 80-е годы прошлого столетия. В частности, они послучили доказательствами того, что на этой территории около 60 млн лет назад жили гигантские летающие существа с размахом крыльев до шести с половиной метров.

Древние птицы размером чуть поменьше жили еще раньше – примерно за два миллиона лет до гигантов, говорят ученые. Ледники Антарктиды потихоньку тают, в результате чего на поверхности появляются важные для науки свидетельства о доисторических эпохах.