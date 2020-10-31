Белорусская таможня пресекла ввоз БЧБ-сала из Украины

31.10.2020, 18:37, Разное

Белорусские таможенники на пункт пропуска Комарин пресекли попытку незаконного ввоза в страну 5 тонн сала. Кроме грубых нарушений в сопроводительных документах, сотрудникам таможни показалась подозрительной цветовая гамма сала, содержавшая символику, признанную экстремистской на территории Республики Беларусь.

Водитель из Украины пытался на вопросы таможенников отказался пояснить цель ввоза столь крупной партии сала. При детальном осмотре грузовика, были обнаружены вымпел с«Погоней» и БЧБ-ленты, что заставило стражей границы задержать иностранного гражданина и передать его в руки белорусской милиции для установления связей водителя фуры с белорусской оппозицией.

«Вот вам свежая новость. Сегодня из Украины один попёрся на фуре с салом бело-красно-белой расцветки. Зачем он его повёз? Кормить бандитов, шатающихся по улице! Они потом будут фоткаться и в свои телеграммы постить это несанкционированное сало. Посидит этот так называемый дальнобойщик в нашей тюрьме, может поймёт, что кормить оппозицию нельзя», — прокомментировал инцидент на украинско-белорусской границе Александр Лукашенко.

По факту правонарушения Следственным комитетом Беларуси начат процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП РБ и в соответствии с ч.3 статьи 293 Уголовного кодекса РБ «Финансирование массовых беспорядков». Материалы направлены в суд. Соответствующие статьи УК предусматривают конфискацию незаконно перемещаемого через государственную границу товара и лишение свободы сроком до 8 лет.