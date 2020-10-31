Эксперты назвали пять самых популярных заблуждений о депрессии

31.10.2020, 18:30, Разное

Группа экспертов назвала пять самых популярных заблуждений о депрессии. Они также настоятельно рекомендовали относится серьёзно к данному заболеванию и не игнорировать проявления подавленного настроения у близких.

Самый распространённый миф заключается в том, что депрессия не является заболеванием. Подобное утверждение в корне неверно и такое состояние считается болезнью, требующей внимания специалистов. Именно поэтому различные советы близких о необходимости просто переключить внимание на позитивный лад не только не работают, но и усугубляют и без того непростую ситуацию. Из этого вытекает ещё одно заблуждение о позитивных советах. Психолог Лотта Винтер из медицинского колледжа Ганновера настоятельно не рекомендует советовать что-то позитивное людям с депрессией. В этой ситуации они лишь закроются в себе и лишний раз убедятся, что их не хотят слушать и понимать. Лучшей помощью станет действие. Доктор рекомендует прогулки по парку в хорошую погоду или диалог без резких высказываний и критики человека с депрессией. Депрессия, вопреки устоявшемуся мнению, также может передаваться по наследству. Исключительно генов, вызывающих это заболевание, нет, но вот предрасположенность у тех или иных людей имеется.

Ещё одним распространённым заблуждением является убеждение, что депрессия – исключительно психологическое нарушение. Исследователи из Германии доказали ложность подобных заключений. Они исследовали мозг людей с этим заболеванием и установили, что объём гиппокампа у больных может уменьшаться до 20%. Этот процесс обратим при помощи лекарственных средств, в частности антидепрессантов. Ещё одно заблуждение касается лекарств. Существует убеждение, что они вызывают зависимость. В прошлом, когда депрессию лечили транквилизаторами на основе бензодиазепинов, они действительно вызывали данный побочный эффект. В современном мире антидепрессанты изготавливают на другой основе и, как следствие, зависимости не вызывают, пишет интернет-издание NewInform со ссылкой на авторов исследования.