«Маленькая ведьмочка»: Юлия Савичева показала лицо своей подросшей дочки

31.10.2020, 18:30, Разное

Юлия Савичева довольно редко показывает в социальных сетях свою дочку Анну, так как длительный период в семье существовало правило запрета на публикации ее снимков. Теперь же артистка решила сделать исключение и поделилась фото подросшей дочки в костюме ведьмы.

На своей странице в Instagram Юлия Савичева в честь Хэллоуина опубликовала фотографию своей дочки Ани, которая принарядилась в черный костюм ведьмы. Образ она решила дополнить широкополой шляпой с паутиной. Также певица рассказала, что этот праздник девочка очень ждет, его отмечали и в детском саду. Все дочке очень понравилось, она рассказала, что было много конфет, ведьмочки и пауки. Потом стала варить суп из пауков и кормила маму сладостями через экран телефона.

Поклонники отметили, что девочка очень миленькая и написали для нее много комплиментов. Также сказали, что Юлия Савичева таким фото очень порадовала фанатов, так как жизнь артистки им очень интересна.