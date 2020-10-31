Елена Перелыгина осудила Павла Волю за беспорядочные сексуальные связи

31.10.2020, 18:30, Разное

Елена Перелыгина укоряет Павла Волю в беспорядочности сексуальных связей. Психолог вспоминает, как была свидетелем его похождений.

Некоторое время назад, когда Елена Перелыгина была в Турции с друзьями, они жили в модном в то время отеле, где проводили время знаменитости. Там появился и Павел Воля со своими друзьями. Все свободные девушки захотели внимания юмориста, а спустя некоторое время он стал заигрывать и с самой Елене Перелыгиной, которая негативно относится к романам на курорте, потому дала ему отпор.

Психолог рассказывает, что быстро распознала намеки Павла Воли и заявила, что знакомство не может стать чем-то большим, так как она любит своего мужа. Хоть этот эпизод и произошел до его бракосочетания с Лайсан Утяшевой, но эксперт думает, что за эти годы юморист не сильно поменялся. Она не удивляется разговорам о его неверности, которые стали возникать в Сети месяц назад.

Елена Перелыгина предостерегла Павла Волю о том, что случайные связи коварны. Она заявляет, что со временем у него может произойти пресыщенность и советует юмористу срочно менять образ жизни и любить только супругу.