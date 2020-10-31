 

Елена Перелыгина осудила Павла Волю за беспорядочные сексуальные связи

31.10.2020, 18:30, Разное

Елена Перелыгина укоряет Павла Волю в беспорядочности сексуальных связей. Психолог вспоминает, как была свидетелем его похождений.
Некоторое время назад, когда Елена Перелыгина была в Турции с друзьями, они жили в модном в то время отеле, где проводили время знаменитости. Там появился и Павел Воля со своими друзьями. Все свободные девушки захотели внимания юмориста, а спустя некоторое время он стал заигрывать и с самой Елене Перелыгиной, которая негативно относится к романам на курорте, потому дала ему отпор.

Психолог рассказывает, что быстро распознала намеки Павла Воли и заявила, что знакомство не может стать чем-то большим, так как она любит своего мужа. Хоть этот эпизод и произошел до его бракосочетания с Лайсан Утяшевой, но эксперт думает, что за эти годы юморист не сильно поменялся. Она не удивляется разговорам о его неверности, которые стали возникать в Сети месяц назад.

Елена Перелыгина предостерегла Павла Волю о том, что случайные связи коварны. Она заявляет, что со временем у него может произойти пресыщенность и советует юмористу срочно менять образ жизни и любить только супругу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Кудрявцева о дружбе с Разыграевым: «Мне проще находить общий язык с пацанами»

27.07 / Мнение: Два мира, два туризма

04.09 / Мнение: Ярость в провинции…

07.07 / Вышивка шарфов, плетение корзин и создание семенных бомб: королева Рания с дочерью Иман посетили Умм-Кайс

15.08 / В Китае археологи обнаружили скульптуру птицы возрастом 13 000 лет

01.08 / Мнение: Гибель “потешного” авианосца

08.10 / Алексей Щербаков объявил о закрытии своего YouTube-канала

31.08 / Мнение: Переговоров с оппозицией не будет

22.07 / Мнение: Как в России выглядит оправдание…

02.09 / Эксперт рассказал о неожиданной опасности от включенного Bluetooth

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска