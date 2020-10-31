Владимир Путин поздравил Волонтеров Победы с 5-летним юбилеем

31.10.2020, 18:23, Разное

“С удовлетворением отмечу, что за

прошедшие годы движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно

продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во

все времена славилась наша страна. Важно, что сегодня этот масштабный, поистине

общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и

реальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных

людей – как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приносить

пользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим

страницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает ваша

самоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологической

обстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!”

– пожелал активистам глава государства.

Отметить юбилей движения в режиме онлайн собрались более 5 тыс. человек из 50 стран мира. За 5 лет, которые прошли с момента создания движения, добровольцы благоустроили более 75 тыс. воинских

захоронений и памятных мест, высадили более 27 млн деревьев по всему миру в

память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции “Сад

Памяти”, помогли тысячам желающим составить семейное древо

и даже найти потерянных родственников.