Стало известно о намерении Трампа ужесточить миграционную политику

31.10.2020, 18:22, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания планирует ужесточить правила въезда для иммигрантов, сообщил его советник Стивен Миллер.

Миграционная политика Трампа будет основываться на четырех принципах: ограничение предоставления убежища, ликвидация городов-убежищ, расширение запрета на въезд граждан других стран и ужесточение требований к обращающимся за визой США, передает ТАСС.

«Во многих случаях реформа действующих правил потребуется для устранения имеющихся проблем и придания здравомыслия нашим иммиграционным программам», – сказал советник президента.

Как отметил Миллер, администрация Белого дома справится с этой задачей, поскольку Конгресс передал ей многие полномочия в данной сфере.

В январе 2017 года Трамп подписал указ об ограничении въезда на территорию США граждан Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Документ посчитали дискриминационным по отношению к мусульманам, и после судебных разбирательств был подписан указ, исключающий из списка ограничений Ирак.

Летом этого года американский лидер подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США: H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Кроме того, до 31 декабря 2020 года в стране не будут предоставляться новые грин-карты.