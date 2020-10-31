 

Минздрав Турции заявил о 35 погибших при землетрясении

31.10.2020, 18:22, Новости дня

При землетрясении на западе Турции погибли 35 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии», – передает слова министра РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 28 погибших и 883 раненых. В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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