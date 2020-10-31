Мнение: Оман и нормализация отношений с Израилем

31.10.2020, 17:50, Разное

С 13 августа ходили слухи, что Султанат Оман вскоре последует примеру ОАЭ и официально закрепит полноценные отношения с Израилем. Тем не менее, по крайней мере до сих пор, Маскат отказался присоединиться к ОАЭ, Бахрейну, а теперь и Судану для нормализации отношений с Тель-Авивом.

Как умеренная арабская страна, где толерантность прочно укоренилась в национальном этносе и Исламе ибадитов, Оман, похоже, сохраняет сбалансированную позицию в отношении общей арабской тенденции к нормализации отношений с Израилем. Позитивная реакция Маската на соглашение Авраама не является серьезным изменением в стратегии и более иллюстрирует давнюю позицию Омана в отношении нормализации. Оман был одним из трех членов ЛАГ, которые отказались предпринять дипломатические действия против АРЕ после подписания Кэмп-Дэвидского мирного договора в 1979 г. В отличие от других арабских монархий Персидского залива, Оман всегда уважал право АРЕ официально оформить полноценные отношения с Израилем.

Оманские дипломаты постоянно работают над тем, чтобы помочь участникам Ближнего Востока найти мирные решения региональных кризисов. Положение султаната как “острова нейтралитета” по типу Швейцарии, – нестабильного региона давно сделало Маскат надежным дипломатическим мостом между израильтянами и палестинцами, США и ИРИ, а также арабскими государствами и ИРИ. В конечном итоге, чтобы продолжать играть эту конструктивную роль миротворца, Оман должен установить хрупкое равновесие, и подписание соглашения с Израилем могло бы сбросить это разными способами – главным образом путем сжигания мостов с определенными палестинскими фракциями. В то время как Оман борется с несколькими региональными и внутренними проблемами, Маскат, вероятно, будет ждать дольше, прежде чем официально оформить отношения с еврейским государством.

Прежде всего, ключевой фактор – иранский фактор. Оман всегда был государством Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), наиболее чувствительным к интересам безопасности ИРИ. Как единственный член ССЗ, занимавший нейтралитет в ирано-иракской войне (1980-1988), и единственная арабская страна Персидского залива, которая участвует в совместных военных учениях с ИРИ, Оман тщательно уравновешивает себя в геополитическом плане между Тегераном и Эр-Риядом. На протяжении многих лет омано-иранские связи основывались на взаимном уважении и доверии. Новый лидер Омана султан Хайтам бен Тарик аль-Саид стремится сохранить прекрасные отношения Омана с ИРИ, которым может нанести ущерб дипломатическое соглашение между Оманом и Израилем.

Маскат понимает, что Тегеран воспринимает договоренности Авраама как угрозу национальной безопасности. Оманско-израильское соглашение только усугубит такие опасения ИРИ, и Оман не стремится усилить чувство уязвимости у ИРИ. Тегеран уже настороженно относится к многолетним неофициальным отношениям Омана и Израиля, примером чему служит редкий случай публичной критики Омана правительством ИРИ после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Маскат в октябре 2018 г.

Официальные лица Омана решают внешнеполитические дилеммы на основе долгосрочного мышления. Маскат избегает резких и импульсивных движений, направленных на привлечение временного внимания и фанфар. Вместо этого Оман сосредотачивается на неуклонной работе в направлении прочного мира – зачастую разочаровывающем и болезненном процессе, который требует терпения и многих лет тихой дипломатии. СВПД 2015 г, явился ярким примером успешной дипломатии Омана по обратным каналам, поскольку Маскат способствовал начальным переговорам между США и ИРИ в 2012-2013 гг. С точки зрения Омана, нормализация отношений с Израилем – даже если она желательна с точки зрения торговли, туризма, инвестиций и так далее – была бы преждевременной. Позиция Маската заключается в том, что соглашение с Израилем потребует согласия Тель-Авива по Арабской мирной инициативе.

Оман чувствителен к вмешательству иностранных государств в его внутренние дела, Маскат изо всех сил старается избегать какой-либо стороны во внутренней политике США. Такой нейтралитет служит интересам Омана, так как он имеет возможность тесно сотрудничать с любой администрацией, независимо от партии. Это означает, что решение султаната по Израилю не будет направлено на то, чтобы повлиять на какие-либо результаты американских выборов.

Воздерживаясь от оформления дипломатических отношений с Израилем, руководство султана Хайтама сохраняет преемственность во внешней политике Омана. Несмотря на то, что в этом году произошли большие изменения в системе управления, когда султан Кабус скончался, а Юсуф бин Алави ушел со своего более чем 30-летнего пребывания на посту министра иностранных дел, основы подхода Маската к международной политике остаются неизменными. API получил поддержку Омана с тех пор, как наследный принц КСА Абдулла изложил его 18 лет назад в Бейруте, и новый лидер Омана не меняет этой принципиальной позиции.

Новый министр иностранных дел (должность, которую на бумаге занимал султан Кабус, занял сам себя во время его долгого правления), Сайид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, был давним заместителем бин Алави и хорошо разбирался в тщательном балансировании, которое десятилетиями соблюдалось. И Сайид Бадр, и Юсуф бин Алави служили в Министерстве иностранных дел Омана при нынешнем султане Хайтаме, который был его генеральным секретарем в период с 1994 по 2002 гг. В лекции 2003 г, в аналитическом центре в Брюсселе Сайид Бадр резюмировал “Оманский путь” дипломатии, когда он заявил: “Мы пытаемся использовать наше промежуточное положение между более крупными державами, чтобы уменьшить вероятность конфликта в непосредственной близости от нас, мы можем создать пространство для наших собственных действий. Более того, и это мне кажется очень важным, именно в этом пространстве мы, то есть малые государства, можем действовать так, как не могут другие”.

Заявление правительства Омана, выпущенное после того, как 11 сентября было объявлено об открытии полноправных отношений между Бахрейном и Израилем, олицетворяет осторожный подход Омана: “Этот новый стратегический путь, выбранный некоторыми арабскими странами, будет способствовать достижению мира, основанного на прекращении оккупации Израилем палестинских земель и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме”.

Это послание о преемственности еще более актуально, учитывая продолжающуюся пандемию и экономический кризис в Омане, которые заставляют султанат создавать образ спокойствия и “обычного ведения дел”. Другими словами, Маскат не считает, что пришло время начинать потенциально рискованные новые внешнеполитические предприятия на неизведанной территории. Оман, скорее всего, сделает хеджирование своих ставок в краткосрочной перспективе, чтобы подождать и посмотреть, что произойдет в Вашингтоне после президентских выборов и что удастся достичь от нормализаций, особенно между Суданом и Израилем.

Может ли в дальнейшем давление извне на Маскат, чтобы он последовал примеру Абу-Даби, Манамы и Хартума в налаживании официальных отношений с Израилем? Да. Есть основания полагать, что США и ОАЭ будут стимулировать посткабусский Оман к нормализации отношений с еврейским государством. Если экономические проблемы султаната усугубятся, Маскату будет труднее обойти такое давление. Тем не менее, если официальные лица в США хотели бы поддержать своего давнего партнера в трудный период, отмеченный COVID-19 и низкими ценами на нефть, Вашингтону следовало бы поддержать подход Маската к Израилю на его собственных условиях.