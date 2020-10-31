Мнение: Помощь “Макару”

31.10.2020, 17:40, Разное

В порядке информационной поддержке

Здравия, братья и сестры!

Ко мне, военкору Юрию Котенку, обратился с просьбой содействовать сбору средств воин Донбасса Павел (позывной Макар»).

В 2014 г. тяжело ранен. Автобус с бойцами попал под танковый обстрел в пос. Грабское. Страшное видео +21 после обстрела прилагаю.

Павел чудом выжил. Повреждён поясничный отдел позвоночника. Врачи пророчили, что на всю жизнь будет прикован к койке, никогда не будет ходить, даже сидеть не сможет. Но парень оказался крепкий духом, много занимался. И произошло второе чудо — Павел самостоятельно встал на ноги. Сейчас требуется срочная реабилитация и лечение. Павлу нужно ехать в Россию, но средств на дальнейшее лечение нет (совсем). Просьба к соратникам и всем неравнодушным людям помочь Павлу (позывной «Макар») уверенно встать на ноги. Спасибо всем.

Русские своих не бросают!

Карта Сбер для сбора помощи на имя Валентин А.

5336 6902 8728 9534

(с) Юрий Котенок