 

Разумков призвал отправить больше наблюдателей ОБСЕ в оккупированные районы Донбасса

31.10.2020, 17:30, Новости дня

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал увеличить присутствие наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на не подконтрольных правительству территориях Донбасса. Как сообщает пресс-служба парламента, об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом 30 октября.

Разумков заявил, что сотрудничество с ОБСЕ остается важным для Украины в контексте конфликта на Донбассе. Он также подчеркнул, что “ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является специальная мониторинговая миссия”.

Спикер парламента поблагодарил Германию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и позицию в рамках переговоров в нормандском формате.

Также на встрече обсуждался вопрос аннексии Крыма и нарушений международного гуманитарного права на полуострове со стороны России, добавили в пресс-службе.

Россия в 2014 году, вскоре после смены власти в Украине в результате Революции достоинства, оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях. В связи с агрессией против Украины в отношении РФ введены несколько пакетов международных санкций.

Урегулирование конфликта ведется в рамках минского (Украина – ОБСЕ – Россия) и нормандского (Украина – Германия – Франция – Россия) форматов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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