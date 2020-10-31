 

В речи Лукашенко нашли сходство с “диктатором из 1945-го”: Его лучшее будущее – камера в Гааге

31.10.2020, 17:23, Разное

К примеру, 29 октября на совещании с чиновниками президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе со стороны НАТО, не исключив при этом возможность конфликта с Североатлантическим альянсом. Глава государства заявил, что в таком случае страна будет отстаивать свою независимость самостоятельно, проча белорусам незавидное будущее.

“Мы за свою страну погибнем все”, – заявил политик.

Уже на следующий день, 30 октября, Лукашенко отличился еще более радикальным заявлением. На этот раз – в адрес протестующих, фактически пригрозив им физической расправой. Он подчеркнул, что если хоть кто-то из недовольных граждан посмеет притронуться к защищающим режим силовикам, то он уйдет от него, как минимум – без рук. Потому что, по словам Батьки, отступать им некогда и в плен они брать не будут.

Это высказывание искромётно прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Политик отметил, что слова, которые произнес Александр Лукашенко, удивительно напоминают речь некоего диктатора, которую он произнес в своём бункере в апреле 1945 года. И хотя Вишневский не назвал имя этого человека, в его словах явно прослеживается намёк на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Именно
он в это время находился в подземном бункере в Берлине, где в том же месяце вскоре совершил самоубийство.

Петербургский политик считает, что после таких заявлений лучшим исходом для Батьки будет камера в Гааге, где им придётся притворяться психически больными, чтобы смягчить себе наказание.



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