Мнение: Жители Запада отказываются грабить богатых

31.10.2020, 17:15, Разное

Если в 16 лет вы не мечтаете о революции, у вас нет сердца. Если вы мечтаете о революции в 40 лет, у вас нет мозгов. 25-летняя Эллори Смит, знаменитый блогер и сценарист из Голливуда, пишет в твиттере, что Джеффу Безосу, — самому богатому человеку в мире, — следовало бы раздать свои деньги бедным.

Я приложил к статье твит госпожи Смит в том виде, в котором его обсуждают на 9гаг.

Заглядывая в комментарии, я предполагал, что англоязычная публика согласится с социалистом, ибо Джефф Безос, — яркий представитель людей со светлыми лицами из айти-сообщества, — сумел превратить свою компанию в настоящую соковыжималку. Работники складов и прочие легко заменяемые сотрудники Амазона зарабатывают очень мало, но работают при этом в режиме роботов: так тяжело, что зачастую у них нет даже времени, чтобы сходить в туалет. Как будто этого мало, корпорация Амазон во все дыры абузит налоговое законодательство США и платит неизмеримо меньше налогов, чем должна была бы платить. Наконец, следует помнить, что миллиардеры (в отличие от представителей мелкого и среднего бизнеса) не бывают сделавшими-себя-сами. Миллиардеры всегда вскормлены обществом, и потому должны нести перед обществом ответственность.

По совести, разумеется, Амазон следовало бы разделить на части, как сделали это американцы в своё время с корпорацией Стандард Ойл, однако пока что дальше разговоров дело не идёт. Американцы дружно покупают продукцию на Амазоне, из-за чего Джефф Безос с каждым месяцем богатеет.

Так вот, я предполагал, что господина Безоса на 9гаг будут ругать. Тем сильнее было моё удивление, когда я обнаружил, что комментаторы в массе своей презирают шариковых, не умеющих работать, но умеющих зато быть добрыми за чужой счёт. Цитирую реплики сплошным потоком:

https://9gag.com/gag/a1WnZWP

Все: «Давайте покупать на Амазон!»

Также все: «Почему владелец Амазона зарабатывает так много денег?»

Его компания (а значит, и сам Безос) оценивается на бирже очень высоко, но это не те деньги, которые он может потратить. Выучите разницу.

Ух ты, я звоню в Швецию. Они должны дать Нобелевскую премию по экономике и этому подростку, и автору поста, когда он отвлечётся от своего любимого занятия.

Джефф Безос мог бы также отдать все свои деньги мне, но, как ни странно, решил этого не делать. Я не понимаю, почему. Вот он задница, правда?

В последний раз, чёрт возьми: тот факт, что субъективная рыночная стоимость той части акций Амазон, которая принадлежит Джефф Безос, выросла в этом году выросла на 50 миллиардов долларов,

*** НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ***

что у него вдруг появились дополнительные 50 миллиардов долларов ликвидных денег, которые лежат в его особняке, собирая пыль, пока кто-то вычисляет, куда их можно было бы спустить.

Откройте конкурентоспособную компанию, и тогда вы сможете распределять её прибыль так, как вам захочется.

То есть он должен раздать акции Амазона сотрудникам и дать им полномочия принимать решения вместо совета директоров? Ага, конечно. Стоимость акций — это не наличные в банке, глупыш.

Я чую голддиггершу…

Нет причин ненавидеть его. Он играет в ту же игру, что и все остальные, просто у него это получалось лучше. Если вы хотите ненавидеть что-либо, ненавидьте игру, а не игроков.

У Безоса есть акции Амазона, и если он когда-нибудь их продаст, цена акций упадет экспоненциально. Тот факт, что богатые люди становятся всё богаче, на самом деле не так сильно влияет на экономику, поскольку вся их ценность находится только на бумаге. Это не значит, что мир может производить блага, эквивалентные их богатству, и распределять эти блага среди массы людей. Вот почему система работает: потому что богатые люди, скорее всего, просто хранят свои деньги в акциях, а не обналичивают их, чтобы потратить.

В Германии Амазон заплатил налоги в размере 0,04% в 2012 году, прибыль была отмыта в Люксембурге.

С 1 мая 2015 года Амазон платит налоги с прибыли, полученной в Германии, но доходы показывает скромные. Амазон искусственно занижает свою прибыль, используя дочерние компании, которые взимают высокие сборы за использование патентов и товарных знаков.

Людям просто хочется лёгких денег. Твоя делиться, хурр, дурр!

Он не стал миллиардером, просто раздавая деньги. Он заплатил рабочим за проделанную работу и больше ничего им не должен. Ты говоришь так, будто он украл у тебя деньги. Перестань нападать на людей только потому, что ты чертовски беден. Попробуй напрячь свою жалкую задницу, как и все остальные, и поработать, вместо того чтобы разглагольствовать в интернете.

Недоплата рабочему — та же кража, просто с дополнительными шагами.

Я работал на складе Амазона, и там мне платили больше, чем где-либо ещё.

У Безоса нет миллиардов долларов на банковском счете. Он не заработал миллиарды долларов в период пандемии. Акции Амазона (и у Безоса, и у остальных акционеров) подорожали на фондовом рынке. Всё это «богатство» существует только на бумаге и зависит от того, за сколько вы действительно можете продать эти акции. Если Амазон начинает торговаться на бирже дешевле ниже, богатство Безопа уменьшится, несмотря на то что он не потратил ни копейки. Если он продаст все акции, их рыночная цена обрушится. Кроме того, он владеет 10% акций компании, и они нужны ему, чтобы иметь влияние на собрании акционеров.

Удивительно, что люди готовы тратить кучу времени на подсчёт чужих денег, но не готовы при этом работать сверхурочно.

Бедные люди вызывают у меня отвращение.

Бедные люди думают, что вы обязаны отдать им все свои деньги только потому, что вы богаты.

Они должны перестать быть бедными.

Я родился в обычной семье, не богатой, но и не бедной. Когда мне было 12 лет, мой отец занялся бизнесом и разбогател. Десять лет назад моя сестра также завела несколько бизнесов и стала неприлично богатой. У меня всё по-прежнему, но теперь мой сосед, который не знает, что мы родственники, всегда плохо говорит о моём отце и моей сестре, потому что у них большой дом и модные машины.

Быть бедным нормально, быть идиотом — нет. Многие успешные богатые люди начинали бедными, Америка дает людям такую возможность.

Сотрудники Амазона получали бы деньги от правительства, если бы Амазон не обеспечивал им рабочие места. Если блогер действительно против низких зарплат и плохих условий труда, ему следовало бы перестать покупать Сони, Эппл, Самсунг, LG и так далее.

Все эти фальшивые воины социальной справедливости, которые не имеют никакого представления о реальности, начинают раздражать.

Почему некоторые люди убеждены, будто богатые должны раздавать свои деньги?

Держу пари, что некоторые из тех же людей в аналогичной ситуации были бы ещё более прижимистыми, чем Безос. Не поймите меня неправильно, конечно, он мог бы помочь своими деньгами, но это не его обязанность.

Как только у вас появляются деньги, люди пытаются забрать их, потому что… ммм… у вас их слишком много, да.

Хорошая идея. Давайте раздадим по 100 тысяч всем нашим работникам чтобы они могли реализовать свои мечты и уволиться со своей дурацкой работы.

Да, Эллори, это может сработать. Однако что ты будешь делать, когда у Джеффа закончатся деньги? И что ты будешь делать, когда у тебя закончатся Джеффы?

Или эти скучные вопросы находятся за горизонтом планирования детей-коммунистов?



[Надпись на картинке: «Хватит! Давайте экспроприируем батон и разделим его по-честному!»]

Бедные люди думают, что вы обязаны раздать все свои деньги только потому, что вы богаты.

Правда. Не покупайте на Амазоне. Большую часть того, что они продают, вы можете получить в других местах, в том числе у отдельных розничных торговцев.

Многие осуждают богатых, но разве кто-нибудь когда-нибудь давал пожертвования или помогал нуждающимся? Может, доллар? Я уверен, что каждый мог бы потратить хотя бы по доллару в месяц, чтобы помочь.

Да, но это его деньги. Он может делать с ними всё, что захочет.

Вы хотите поделиться своим богатством с другими людьми? Докажите это, отправив мне часть своих денег. Или эта концепция совместного использования не относится к вам?

Вы могли бы дать каждому из своих друзей по 10 долларов и все равно иметь ту же сумму денег, что и до вируса. Почему вы этого не сделали?

Какого дьявола тебе нужно?

Зачем ему отдавать свои собственные деньги? Если он богат, так это ещё не значит, что он обязан что-либо делать.

Иди сделай пожертвование в размере 200 ноутбуков, потом говори.

Бьюсь об заклад, у вас тоже больше денег, чем у детей в Африке, но вы ничего не жертвуете им. Это его деньги, и будь я на его месте, я бы не дал ни копейки таким бездельникам, как вы.

Все восхваляют капитализм так рьяно, будто в один прекрасный день и они смогут разбогатеть.

Амазон стал такой инфраструктурной монополией, что это уже незаконно. Амазон не должен быть частной компанией.

Я не понимаю, почему парень, который начал с маленького офиса и добился успеха, вдруг становится дьяволом, так как что он не «делится» с маленькими людьми. Может быть, если вы начнете заботиться о себе и действительно пытаться, а не ненавидеть того, кто это сделал, это будет хорошим началом!