Умер актер Шон Коннери

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31.10.2020, 17:08, Новости дня

Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет.

Информацию об этом со ссылкой на BBC передает ТАСС.

Коннери родился в Эдинбурге в семье уборщицы Эфемии Маклин и рабочего Джозефа Коннери. Актер снялся более чем в 70 кинокартинах, в том числе исполнил роль Джеймса Бонда в пяти фильмах шпионской саги. В 1988 году Коннери получил премию «Оскар» за роль Джима Мэлоуна в криминальной драме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые». Кроме того, Коннери двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус».

Ранее сообщалось, что британский актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», умер в возрасте 88 лет.



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