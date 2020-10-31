 

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось

31.10.2020, 17:08, Новости дня

Землетрясение в турецкой провинции Измир унесло жизни по меньшей мере 28 человек, сообщило республиканское управление по чрезвычайным ситуациям.

«В результате землетрясения погибли 28 человек», – передает ТАСС сообщение ведомства. Ранее сообщалось о 26 погибших.

Тем временем Патриарх всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в Измире.

«Примите мои искренние соболезнования. Скорблю вместе с турецким народом, родными и близкими погибших. Прошу вас передать им слова утешения и поддержки, раненым пожелания скорейшего выздоровления, а всем тем, кто трудится сейчас над разбором завалов, крепости сил и духа», – приводятся слова Кирилла на сайте РПЦ.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

Также в результате землетрясения на Самосе погибли двое детей.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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