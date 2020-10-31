Кадыров призвал мусульман не участвовать в митингах у посольства Франции

31.10.2020, 16:55, Разное

Глава Чечни Рамзам Кадыров предостерег мусульман от участия в митингах у посольства Франции в Москве, где последние два дня собирались последователи ислама и требовали от Парижа извинений за карикатуры на пророка Мухаммеда. Соответсвующее обращение он опубликовал в своем телеграме.

«Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — написал он.

Не обошлось и без очередных требований извинений: глава Чечни предложил руководству Франции попросить прощения у мусульман всего мира.

«Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Все то, что было после этого — акции, заявления, призывы — к хорошему не приведет. Остановитесь, извинитесь… Иначе все станет только хуже…», — предупредил он.

Кроме того, политик раскритиковал и главу партии ЛДПР Владимира Жириновского, который посоветовал Кадырову заниматься экономическими и хозяйственными вопросами, а не международными отношениями.

«Твои экспертные оценки о терроризме — пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание. Но они опасны проблемами — тебе и государству. Лучше для пиара поискать себе другие темы. В РФ проживает 30 млн мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства. Жириновский, извинись за свои слова», — добавил Кадыров.

На тему карикатур вновь обратили внимание после убийства учителя Самюэля Пати под Парижем. Поводом стало то, что педагог, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийство совершил 18-летний Абдулах Анзаров. Французские правоохранители заявили, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение. После убийства Пати Макрон заявил, что ислам «переживает кризис» и пообещал бороться с радикальными исламистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Минимум три теракта против Франции в один день: Ницца, Авиньон, Саудовская Аравия. Кампания ненависти, поддержанная некоторыми лидерами мусульманских стран и республик, сработала?