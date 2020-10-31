 

В Соединенных Штатах разработали новую технологию нанесения атомных слоев

31.10.2020, 16:50, Новости дня

Американские ученые из Алабамы предлагают новые весьма удобный способ нанесения тончайших слоев вещества на различные поверхности. Толщина покрытия при этом составляет около одного атома, уточняют специалисты.

Отличие данной технологии состоит в том, что работу можно производить при комнатной температуре, поясняют ученые. При этом используются специальные химикаты, которые действуют как растворитель.

Вещество под высоким давлением распыляется над поверхностью материала, образуя туман, из которого в осадок выпадает тончайший слой. Растворитель испаряется, покрытие затвердевает. Процесс идет примерно так же, как во время обычной покраски. Только речь идет о нанотехнологиях говорят специалисты.



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