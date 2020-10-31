 

Геологи пытаются оценить, годится ли марсианская почва для выращивания растений

31.10.2020, 16:50, Новости дня

Планируя колонизацию Марса, мы должны знать, можно ли на Красной планете развивать сельское хозяйство. Группа исследователей из Университета Джорджии пытается найти ответ на этот вопрос.

В первую очередь, ученые должны изучить плодородные качества марсианского грунта. Разумеется, американцы не стали ждать, когда достаточное количество материала доставят им на космическом корабле. Они создали смесь, в точности повторяющую химический состав «марсианской земли».

Если окажется, что на таком грунте будут расти зерновые культуры, человечество получит первый хороший сигнал о том, что на соседней планете жить, в принципе, можно. Кроме того, в процессе исследований можно будет получить подтверждения или опровержения возможности существования жизни на Марсе.



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