 

На Титане обнаружены сверхактивные молекулы углеводородов

31.10.2020, 16:50, Новости дня

Наличие органики является предпосылкой для развития жизни на планете, отмечают ученые. Чем сложнее органические вещества, тем больше шансов, что они превратятся в живые организмы.

В центре внимания астрономов на этот раз оказался один из спутников планеты Сатурн – Титан. В его атмосфере, оказывается, содержится некоторое количество циклопропенилидена, химическая формула которого записана как C3H2.

Это весьма нестабильное органическое вещество, уточняют исследователи. При определенных условиях оно легко трансформируется, образуя более сложные молекулы. По мнению ученых, на Титане сейчас могут происходить примерно такие же процессы, которые на Земле были миллиарды лет назад до зарождения жизни.



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