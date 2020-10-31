В Литве не согласились с жалобами нацменьшинств о нарушениях на выборах в Сейм

31.10.2020, 16:48, Новости дня

Главная избирательная комиссия Литвы отклонила жалобу партии национальных меньшинств «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», которая указывала на грубые нарушения во время выборов в парламент страны, требуя аннулировать результаты первого тура.

«Решено признать указанные в жалобе случаи негативной политической рекламой. Нарушений действующих требований по финансированию избирательной политической кампании не установлено», – передает слова представителя комиссии Лины Петроне ТАСС.

Как уточняется в сообщении, председатель «Избирательной акции поляков Литвы» Вальдемар Томашевский заявлял, что во время предвыборной кампании распространялись рекламный материал и видеоклипы с призывом не голосовать за его партию. По его словам, в материалах не указывалось на то, что это политическая реклама, а также не были представлены источники финансирования.

В результате выборов представители «Избирательной акции» не попали в Сейм, набрав 4,82% голосов, в то время как порог попадания в парламент составляет 5%. Томашевский заявил, что партия может обратиться в международные инстанции, если не добьется справедливости в Литве.