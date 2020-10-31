Неизвестный напал на полицейских около входа в ГУ МВД в Москве

31.10.2020, 16:48, Новости дня

Неизвестный напал на сотрудников полиции около входа в ГУ МВД. По предварительным данным, пострадали два человека.

Информацию об этом со ссылкой на источник передает ТАСС. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.