 

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований

31.10.2020, 16:43, Разное

Уже более тысячи человек подписали петицию против Евгения Плющенко. Документ гласит, что спортсмен и его команда не имеют права участвовать в четвертом и пятом Кубке России по фигурному катанию. Обращение уже было направлено в вышестоящие органы.

Если верить словам других спортсменов, то Плющенко часто злоупотреблял своими полномочиями и позволял себе слишком много лишнего. Евгений использовал резкие и неэтичные высказываниях по отношению к другим тренерам и спортсменам. Фигурист устраивал истерики из-за оценок, выставленных судьями на соревнованиях.

Стоит отметить, что только Федерация фигурного катания на коньках России имеет допустимый круг полномочий по отстранению участников. Поэтому петиция должна быть лично рассмотрена представителями этой организации.

“Постоянное нарушение Е.Плющенко тренерской этики наносит ущерб репутации Федерации в мировой среде, связанной с фигурным катанием , так как он является тренером спортсменов, входящих в состав сборной России”, – возмутились болельщики.

Публика уверена, что поведение Плющенко пагубно влияет и на общественность. Ведь возгласы тренера вызывают постоянные обсуждения в различных СМИ, провоцируя зрителей и ярых фанатов фигурного катания.



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