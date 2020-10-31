Врач-инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

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31.10.2020, 16:25, Разное

Врач-инфекционист с 45-летним стажем Владимир Агафонов назвал причины вторичного заражения COVID-19. Он пояснил «Интерфаксу», что коронавирус может диагностироваться повторно, если человек не долечился при первом инфицировании.
Доцент кафедры инфекционных болезней СГМУ Владимир Агафонов рассказал, что случаи повторного заболевания коронавирусом единичны. Это не новое заражение, а продолжение предыдущего инфицирования, то есть человек не долечился, вот вирус снова и диагностировали. Учёный назвал причину возникновения подобного «дежавю»: у переболевшего COVID-19 слабый иммунитет и не выработалось достаточное количество антител.

Руководитель Роспотребнадзора (Ленинградская область) Ольга Историк пояснила о подтверждённых случаях вторичного заражения коронавирусом в РФ. Она уточняет, что перенёсшие COVID-19 могут и повторно им заболеть, да ещё и в тяжёлой форме.



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