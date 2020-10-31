 

“Мозг стареет на 10 лет”: Ученые предупредили о неожиданных последствиях COVID-19

31.10.2020, 16:25, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили факты довольно неожиданных последствий, сопутствующих перенесенному ранее COVID-19. Одним из них является существенное ухудшение когнитивных способностей у человека.
В исследовании ученых, представляющих Имперский колледж Лондона (Великобритания), приняли участие около 80 тысяч человек, переболевших COVID-19. Исследуемые относились к самым разным социальным и демографическим группам. Результаты тестирования на интеллект показали, что пациенты, перенесшие болезнь в тяжелой форме, стали обладать уровнем IQ в среднем на 8,5 баллов ниже, чем остальные тестируемые. Более того, в целом снижение когнитивных функций было характерно для всех переболевших, в том числе – в бессимптомной форме. “Исследование показывает, что из-за заболевания мозг стареет на 10 лет”, – резюмировал один из авторов научной работы Адам Хэмшпир.

Указанную закономерность медики объясняют тем, что поражению коронавирусом подвергаются не только дыхательные пути, но и головной мозг, нервная система, а также большинство внутренних органов. К слову, в Сети также стали появляться сообщения и о других неожиданных последствиях. В частности, одна из пользовательниц Instagram заявила, что, после возвращения временно утраченного после инфицирования обоняния, оно приобрело причудливую форму. “Мясо, творог, чеснок, сметана, кофе – почти все, что я ем каждый день, все на вкус как подвальная плесень”, – призналась посетительница соцсети. Об этом пишет Tvzvezda.ru



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