 

Сергей Лазарев трогательно поздравил свою маму с днем рождения

31.10.2020, 16:25, Разное

Сергей Лазарев – самый загадочный артист российской музыкальной сцены, который не любит рассказывать о своей личной жизни. Но исполнитель принял решение показать поклонникам свою самую любимую женщину – маму Валентину Викторовну, для которой он написал самые трогательные пожелания с днем рождения.
На своей странице в Instagram Сергей Лазарев пояснил о своей дорогой женщине и поздравил ее с днем рождения. Речь идет о его маме, которую вокалист публично поздравил с праздником. Он продемонстрировал совместное фото с матерью Валентиной Викторовной и дополнил пост нежными словами. Артист поблагодарил ее за свою жизнь, мудрость, принципы и воспитание. Также добавил, что мама для него – пример во многом.

Подписчиков публикация очень растрогала. Они отметили, что у Сергея Лазарева мама очень красивая. Знаменитые друзья артиста также решили присоединиться к поздравлениям и внимание поклонников привлек комментарий Леры Кудрявцевой, которая когда-то была возлюбленной исполнителя. Из ее слов подписчики поняли, что она смогла сохранить с Валентиной Викторовной хорошие отношения.



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