 

Иран анонсировал совместное с Россией строительство ТЭС «Сирик»

31.10.2020, 16:08, Новости дня

В ближайшее время в иранской провинции Хормозган начнется строительство теплоэлектростанции «Сирик» с российским участием, сообщил заведующий проектом Бехнам Хаефинежад.

«Реализация этого проекта начнется в скором времени с задействованием российского государственного кредита», – передает РИА «Новости» слова Хаефинежада.

По его словам, Тегеран получит от Москвы кредит в размере 1,4 млрд евро.

Церемония открытия строительства ТЭС «Сирик» состоялась еще в феврале 2017 года при участии министра энергетики РФ Александра Новака. Изначально проект предусматривал российское финансирование в размере 1,2 млрд евро. Как отметил Хаефинежад, РФ предоставила Ирану нового подрядчика, выйти на строительство удалось после целой серии переговоров.

Тепловая электростанция будет состоять из четырех паросиловых блоков по 350 МВт.



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