 

При крушении учебного самолета в Иране погибли два офицера ВВС

31.10.2020, 16:08, Новости дня

На севере Ирана в провинции Салах-эд-Дин потерпел крушение учебный самолет ВВС страны, два офицера, находившиеся на борту, погибли, сообщил информационный центр сил безопасности Ирана.

«Сегодня, в субботу, во время тренировочного полета произошел технический сбой в самолете модели Cessna 172, который привел к его возгоранию и падению в административном округе Балад возле жилого, но еще не заселенного комплекса Балад. Крушение самолета привело к гибели подполковника Саифа Айеда и его помощника капитана Али Расула», – передает сообщение центра РИА «Новости».

Ранее Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае. Самолет проводил планово-учебный полет, у него не было боекомплекта, летчикам удалось катапультироваться.



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