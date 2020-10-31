Guardian – «басмати» батл — у Пакистана и Индии новый повод для распрей

31.10.2020, 15:50, Новости дня

В конфликтных отношениях Пакистана и Индии появился новый повод для распрей, пишет Guardian. Нью-Дели обратился в Брюссель с заявкой, чтобы географическое указание места происхождения риса сорта басмати было закреплено исключительно за Индией. При этом в ЕС его поставляет и Исламабад. Такое решение нанесёт «сокрушительный удар» по пакистанскому экспорту, объясняет британское издание.



Reuters

Отношения Индии и Пакистана напоминают «кипящий котёл», и с недавних пор в нём появился новый «ингредиент» — рис басмати, пишет Guardian. Нью-Дели обратился к Брюсселю с заявкой закрепить географическое указание места происхождения товара исключительно за Индией, что очень разозлило Исламабад.

Дело в том, что рис этого сорта поставляют в ЕС обе страны, продолжает британское издание. Две третьих импорта приходится на Индию, остальное — её северного соседа. Закрепление же географического указания места происхождения товара свидетельствует о наличии связи его качества с регионом производства. В Европе такую маркировку имеют пармская ветчина, шампанское, сыр «стилтон», из-за чего они продаются дороже.

Если географическое указание места происхождения риса басмати будет закреплено за Индией, это нанесёт «сокрушительный удар» по пакистанскому экспорту, объясняет издание. После того как Нью-Дели подал свою заявку, в Исламабаде прошло экстренное заседание на самом высоком уровне. Советник премьер-министра по торговле Абдул Разак Давуд заявил, что власти его страны «категорически возражают» против такого решения. Официальное возражение будет отправлено в ЕС в указанные сроки.

За последние годы экспорт риса басмати из Пакистана в ЕС увеличился больше чем в два раза. Индийские же поставки сокращались из-за того, что местные производители не могут соблюсти постоянно ужесточающиеся стандарты ЕС по использованию пестицидов. Представитель Еврокомиссии заявил, что окончательное решение по вопросу закрепления за Индией географического указания места происхождения товара будет принято только после рассмотрения всех возражений. По его словам, Брюссель проявит уважение к правам всех сторон, участвующих в процессе.