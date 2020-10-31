Bild – немецкие политики нарушают правила по борьбе с коронавирусом, которые сами же и установили

31.10.2020, 15:50, Новости дня

Немецкие политики выступают с пламенными речами о необходимости объединиться перед лицом коронавируса, устанавливают новые правила и ограничения, а потом сами их же и нарушают, пишет Bild. Не носят маски, не соблюдают дистанцию, компрометируя себя и ту стратегию, которую они проводят. А ведь гражданам Германии итак всё труднее понять, почему они обязаны выполнять требования властей.

Сначала Армин Лашет жёстко выступил по поводу коронавируса, а потом снял маску в самолёте. За 60 минут до этого премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии призывал надевать средства индивидуальной защиты и держать дистанцию.

АРМИН ЛАШЕТ, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии: Ситуация очень, очень серьёзная.

И у Фридриха Мерца маска, похоже, надета не так плотно, как перед объективами телевизионных камер. В гостях у Анны Вилль на канале Das Erste Лашет также предупреждает и предостерегает об опасности коронавируса: «У нас возникнет чрезвычайная ситуация, если мы все вместе не примем правила и не будем им следовать». Но не успевают исчезнуть финальные титры, как мы видим, что он не соблюдает дистанцию и не одевает маску.

Смотреть на эти кадры с Фридрихом Мерцем и Армином Лашетом неприятно. Именно их я хочу обсудить в студии с моим коллегой Хансом-Йоргом Фелевальдом. Ханс-Йорг, каждый должен носить маску. Мы рассказываем об этом даже детям, а теперь как на зло самые влиятельные политики нашей страны позволяют фотографировать себя без маски, пускай и не намеренно. Разве не обидно?

ХАНС-ЙОРГ ФЕЛЕВАЛЬД, репортёр Bild: Всё это определённо можно отнести к категории: «Ой, поймали!». Можно предположить, что эти политики носят маски как положено, когда знают, что за ними наблюдают, ну и, возможно, делают это в остальное время. Но некоторые не в курсе, что в действительности за ними такое замечают не в первый раз. У Армина Лашета закончился рабочий день. Сначала он был на саммите федерального правительства и земель. Потом выступил с важным обращением к своим гражданам в Северном Рейне-Вестфалии. В нём в очередной раз назвал нынешнюю ситуацию чрезвычайной и призвал к соблюдению правил. Сказал, что необходимо проявить чувство солидарности. Потом же сел в самолёт и снял маску, чтобы обсудить что-то со своим пресс-секретарём.

Вы говорите, что, когда за ними наблюдают, они определённо носят маски, но смысл же не в том, чтобы носить её только тогда, за тобой наблюдают. Может быть политики ещё недостаточно поняли, насколько всё это важно?

ХАНС-ЙОРГ ФЕЛЕВАЛЬД: В этот момент он считал, что за ним не наблюдают. И не ожидал, что потом кто-то сделает фотографию, задокументирует произошедшее. А человек, который запечатлел этот момент, сказал, что на этом рейсе большую части времени Лашет провёл как раз без маски, и только изредка её одевал. Пресс-секретарь заявил, что Лашет якобы что-то ел, но очевидец сказал, что никакой еды на борту не было. Его там ужином никто не накормил. Но в окружении Лашета заявляют, что тот подходил к стюардессе и взял что-то для перекуса. Для того, чтобы поесть, он и снял маску. Вот так.

Но всё равно в первую очередь возникает вопрос: «Как это отразится на доверии людей?». На фоне нынешней пандемии коронавируса гражданам итак всё труднее понять, почему они обязаны всё это делать. Но политики продолжают говорить о серьёзности ситуации и о том, что мы должны объединить усилия. Как же воспринимать выступления Армина Лашета после таких кадров?

ХАНС-ЙОРГ ФЕЛЕВАЛЬД: Это, конечно же, злит всех тех, кто каждый день ходит в маске в супермаркет, сидит в ней в офисе или, возможно, больнице, ведь их это тоже раздражает. Но они считают, что важно проявить чувство солидарности. Когда же потом политики компрометируют себя, показывая, что сами не соблюдают правила, это подрывает доверие к самой политике и тем, кто, руководствуясь, возможно, и благими намерениями, установил для нас эти правила.

Дата выхода в эфир 30 октября 2020 года.