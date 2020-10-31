 

Запасайтесь вином – DM о реакции британских соцсетей на новость о вероятном новом карантине в стране

31.10.2020, 15:50, Новости дня

Из-за высоких темпов распространения коронавируса, правительство Великобритании готовится ввести национальный карантин, пишет Daily Mail. Детали новых ограничительных мер пока остаются неизвестны. Однако сообщение уже вызвало бурю негодования в соцсетях.


Reuters

Жители Великобритании обратились к социальным сетям, чтобы выразить негодование новыми возможными ограничительными мерами, пишет Daily Mail. 

В пятницу вечером источник в британском правительстве сообщил Daily Mail, что на следующей неделе в Великобритании, вслед за Германией и Францией, будет объявлено о введении карантина. После этого соцсети наводнили шутки о необходимости срочно записаться к парикмахеру и запастись «вином на экстренный случай».

Источник издания не уточнил, какие учреждения будут закрыты или как долго продлится карантин. Ожидается, что эти выходные станут решающими для определения жёсткости мер.

Как стало известно, накануне эксперты Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) не оставили правительству выбор: они сообщили, что коронавирус в Великобритании распространяется «значительно» быстрее, чем они предполагали, моделируя «наихудший сценарий».
 
Британскому правительству, опасавшемуся экономических последствий очередного локдауна, пришлось отступить: эксперты в сфере здравоохранения спрогнозировали, что зимой вирус унесёт жизни 85 тыс. человек. При этом единственным способом не допустить перегрузки коечного фонда уже к 17 декабря специалисты назвали введение длительного национального карантина по аналогии с Францией. Там президент Эммануэль Макрон объявил о вступлении в силу карантина на месяц. 

Daily Mail также стало известно о расколе в британском правительстве из-за необходимости введения жёстких ограничений. По словам источника, те, кто выступает против карантина, «не готовы сдаваться».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Россия и Белоруссия договорились работать над снятием ограничений на границе

11.09 / Януш Бугайски: без лидерства США нельзя нормализовать отношения Сербии и Косово

25.08 / Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

17.10 / Катастрофа Ан-26. Минобороны Украины перечислило первые компенсации родным погибших

22.10 / Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

04.09 / Шкарлет ошибся, отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей. В Раде премьера призвали искать нового министра

06.10 / Партия Атамбаева заявила о свержении «преступной власти» в Киргизии

02.09 / В Киеве усилили меры безопасности из-за акции владельцев авто на еврономерах

20.07 / Планшет IPad Air 2020 будет более доступным и мощным, чем предшественник

12.07 / Против Порошенко открыли еще четыре уголовных производства, Нидерланды подали иск против РФ. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска