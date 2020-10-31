Семьи из села Лесная на Камчатке получили ключи от квартир в новых домах

31.10.2020, 15:48, Новости дня

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил 24 семьям из села Лесная Тигильского района ключи от нового жилья, которое удалось построить за три месяца.

«Это первый такой проект, но далеко не последний. Теперь мы видим, что срок постройки домов в течение одного строительного сезона позволяет нам существенно нарастить объем, вводимого жилья. Именно такие цели я ставлю перед нашим строительным комплексом, именно такого принципа мы будем придерживаться на Северах, в Корякском округе: чтобы замена обветшавшего фонда происходила опережающими темпами. Также мы договорились, что по такой же технологии попытаемся спроектировать школу-сад, которую жители давно ждут. Сегодня мы видим, что эти дома становятся центром развития села, центром благоустройства и задают совершенно новый стандарт качества жизни в северных районах», – приводятся слова губернатора на сайте правительства региона.

Строительство велось в рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа». По условиям муниципального контракта срок передачи квартир муниципальному заказчику – 15 декабря 2021 года, но подрядчик завершил работы досрочно.

В новые дома въехали специалисты социальной сферы, сельчане, стоящие на очереди на улучшение жилищный условий, а также жильцы аварийных домов. Так, в новую квартиру заселились Сюзанна Яганова и Анатолий Юлтыгин. Раньше они с двумя детьми жили у родителей.

«Мы очень рады, что получили новую квартиру со всеми условиями. До этого мы вчетвером проживали с родителями. Мы стояли в очереди – я должна была получить квартиру, как молодой специалист — все продвигалось очень долго, думала, что еще несколько лет не получим жилье. Конечно, для нас стало приятной неожиданностью, что мы сейчас получили квартиру», – рассказала Яганова.

«Радует, что в такие короткие сроки сделали такие хорошие дома. Посмотрим, как зимой – говорят, тепло в них будет. Здесь все удобства, и воду таскать домой не надо больше», – отметил Юлтыгин.

Напомним, с начала реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округа», помимо села Лесная, введено в эксплуатацию 10 жилых домов на 86 квартир общей площадью пять тысяч квадратных метров в селах Тиличики, Тымлат, Каменское, Седанка, Ачайваям, Вывенка, Хаилино, Аянка и Ковран. В ноябре будет сдан в эксплуатацию еще один дом в селе Манилы Пенжинского района.