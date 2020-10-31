Ливан ввел комендантский час на фоне распространения коронавируса

31.10.2020, 15:48, Новости дня

Власти Ливана решили ввести комендантский час в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Ограничение на перемещение вводится с начала ноября в большинстве городов с 21.00 (20.00 мск) до 05.00, передает ТАСС со ссылкой на портал «Ан-Нашра».

В некоторых городах, таких как Баальбек и Хермель, комендантский час увеличен и будет действовать с 17.00 до 5.00. Кроме того, в Ливане закрыты все банкетные залы и запрещены мероприятия с участием более шести человек. Также отмечается, что до 2 ноября изолированы 69 городов и поселков, в которых действует режим чрезвычайного положения, а все находящиеся в них госучреждения и предприятия перешли на сокращенный график работы.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Хамада Хасана за последние четыре дня в стране выявлено 343 случая заболевания коронавирусом. Он отметил, что введенная в сентябре зональная система противодействия распространению болезни оказалась пока себя не оправдывает.

С начала пандемии в Ливане было зарегистрировано 79 тыс. 529 случаев инфицирования COVID-19, из них 625 летальные.

Во всем мире коронавирусом заболели 45,5 млн человек, из которых 1,19 млн умерли.