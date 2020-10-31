Мнение: Карабах и последствия для “Набукко”

31.10.2020, 15:45, Разное

НефтеГазопроводы проходят дальше к северу от зоны нынешнего военного конфликта. Но, они могут быть поражены тяжелой артиллерией и ракетным огнем “случайно”, если не намеренно. Азербайджан уже заявлял, что 6 октября рядом с трубопроводом упала кассетная бомба. Армения несколько раз отрицала любые утверждения о нанесении ударов по международной энергетической инфраструктуре. Энергия, а также общий транзит и транспортировка являются важными контекстами нынешней эскалации Нагорно-Карабахского конфликта.

В настоящее время ключевыми элементами инфраструктуры транзита энергии, имеющими международное значение, являются два нефтепровода, соединяющие нефтедобывающие месторождения в азербайджанском секторе Каспийского моря с грузинским черноморским портом Супса и турецким средиземноморским портом Джейхан: меньший, 100000 баррелей в сутки – дневная пропускная способность трубопровода Баку-Супса и более крупного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с пропускной способностью в 1 млн баррелей. В настоящее время по этим двум трубопроводам проходит около 700 000 баррелей нефти, поставляя сырую нефть на турецкие, израильские и другие средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы. По трубопроводу БТД в настоящее время транспортируется в основном сырая нефть с месторождений АЧГ и конденсат Шах-Дениз с азербайджанской части Каспийского моря. Кроме того, по БТД продолжают транспортироваться другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе из Туркменистана, РФ,

Другой важной инфраструктурной сетью международного значения является так называемый Южнокавказский газопровод, также известный как газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Он начался с добычи 8 млрд кубометров природного газа в год на месторождении Шах-Дениз недалеко от Баку. С 2007 г, он использовался для экспорта газа в Грузию и Турцию. Этот трубопровод и природный газ с месторождения Шах-Дениз предоставили Грузии столь необходимую альтернативу поставкам российского природного газа, а также помощь Турции диверсифицировать свои поставки. Этот трубопровод стал основой для более крупной трубопроводной системы, пересекающей шесть стран: Южный газовый коридор (ЮГК). Этот проект стоимостью 45 млрд$ – крупнейший энергетический проект в мире в период с 2014 по 2020 гг – позволил добывать дополнительно 16 млрд кубометров в год. Крупнейшим получателем газа станет Италия. Система трубопроводов соединила модернизированный Южно-Кавказский трубопровод с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) в Турции, по которому азербайджанский газ уже доставляется к западной границе Турции. Первая поставка газа достигла TANAP в Турции в 2018 г. Оттуда природный газ будет направляться на европейские рынки через Трансадриатический трубопровод (TAP), который проходит между Грецией, Албанией и Италией. Первоначально через TAP ежегодно будет экспортироваться 10 млрд кубометров природного газа, но мощность может быть увеличена до 20 млрд кубометров. Для сравнения: РФ, основной поставщик природного газа в ЕС, планирует в 2020 г, экспортировать в ЕС 170 млрд кубометров. Первая поставка газа достигла TANAP в Турции в 2018 г.

Южный газовый коридор будет полностью введен в эксплуатацию к концу 2020 г, впервые напрямую связав месторождения природного газа на Каспии с рынками ЕС. Хотя первоначальные объемы будут покрывать лишь около 2% от общего европейского спроса, у проекта есть потенциал для существенного расширения за счет увеличения объемов с других месторождений как в Азербайджане, так и в Туркменистане.

На турецком рынке картина иная. РФтрадиционно доминировала на турецком рынке природного газа с 1990-х гг. В 2018 г, РФ продала Турции 24 млрд кубометров природного газа, что сделало ее одним из самых значимых рынков для российского Газпрома. Два крупных трубопровода напрямую соединяют РФ с Турцией через Черное море. Трубопровод “Голубой поток” мощностью 16 млрд кубометров был введен в эксплуатацию в 2005 г. Трубопровод “Туркстрим” имеет пропускную способность 31,5 млрд кубометров в год и начал поставки газа в Турцию в январе 2020 г. Эти два трубопровода позволяют РФ обходить Украину для своих поставок в Турцию и Болгарию, и другие рынки в Южной Европе, и служат коммерческим целям РФ.

С другой стороны, Южный газовый коридор позволил Турции покупать больше азербайджанского газа по более выгодной цене. В период с января по июль 2020 г, Турция получила более 6 млрд кубометров азербайджанского газа, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года. Турция имеет контракты на закупку более 12 млрд кубометров газа у Азербайджана, а транзитная инфраструктура, пересекающая Азербайджан и Грузию, позволяет Турции получать эти объемы газа без каких-либо геополитических условий. Эти реалии привели к значительному падению продаж российского газа в Турцию. Турция также покупает больше СПГ ​​из других источников, что позволяет существенно диверсифицировать свою продукцию от РФ. В течение первого квартала 2020 г, доля Газпрома на турецком рынке упала ниже 10% по сравнению с 33% в марте 2019 г.

Чтобы полностью понять энергетический контекст нынешнего конфликта, важно также упомянуть, что разработка трубопроводных проектов, соединяющих Азербайджан с мировыми рынками, стала возможной при серьезной политической и дипломатической поддержке США. Более двух десятилетий США инвестировали значительные политические и финансовые ресурсы в процесс укрепления политического и экономического суверенитета стран Каспийского моря. Эти усилия способствовали развитию активной торговли и транзита между Каспийским регионом, Черным морем и Восточным Средиземноморьем. Богатые ресурсами Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, а также страны транзита и страны-потребители, такие как Грузия и Турция, являются основными бенефициарами функционирующей и расширяющейся инфраструктуры трубопроводов, ЖД, автомагистралей и портов.

Конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха лишил Армению возможности участвовать в этих крупных международных событиях. Мирное разрешение конфликта означало бы большие политические и экономические выгоды для всех вовлеченных сторон, и в первую очередь для Армении.

Затяжной военный конфликт не может быть в интересах Армении или Азербайджана. Людской потенциал истощается, экономические ресурсы истощаются также, а перспективы выхода экономики из кризиса, вызванного пандемией, выглядят еще более мрачными. Обе стороны понимают эту реальность. Сильное дипломатическое вмешательство и посредничество необходимо, чтобы привести конфликтующие стороны к соглашению. Так называемая Минская группа ОБСЕ, Лавров и Помпео пытались, пока безуспешно, выступить посредником в прекращении огня. Эти усилия не привели к долгосрочному урегулированию, как мы можем видеть на фоне нынешней эскалации. Новым элементом конфликта является значительно более активная роль Турции в Черноморском регионе и на Южном Кавказе. Турция явно пытается играть более значительную дипломатическую роль в формате Минской группы, где она является членом, но не сопредседателем (в отличие от РФ, Франции и США). Что еще более важно, Турция играет активную роль в партнерстве с Украиной, в то же время усиливая поддержку членства Грузии в НАТО. Очень активная военная и дипломатическая поддержка Азербайджана является частью стратегии Турции в регионе.

Одним из раздражителей российско-азербайджанских отношений могут стать продажи азербайджанского природного газа на рынки Турции и ЕС. Но нынешний конфликт дает РФ значительные выгоды. Непосредственная близость к инфраструктуре трубопроводов увеличивает восприятие риска относительно стабильности поставок и не отвечает интересам производителей и потребителей энергии. Таким образом, длительный конфликт или восприятие конфликта будет служить интересам РФ на энергетических рынках.

Между тем, Грузия является соседом всех стран, вовлеченных в конфликт (Армения, Азербайджан, РФ и Турция), и поддерживает тесные отношения со всеми, кроме РФ. Грузия заинтересована в стабильности в регионе: стабильность и предсказуемость важны для экономики Грузии. В Грузии проживает большое количество армянского и азербайджанского меньшинств, проживающих в непосредственной близости друг от друга, а поставки азербайджанского природного газа позволили Грузии устранить энергетическую зависимость от РФ и обеспечили столь необходимую энергетическую безопасность. Грузия также служит главной транзитной артерией для более широкого Черноморско-Каспийского региона.

По состоянию на 28 октября посреднические усилия не принесли ощутимых результатов, поэтому военная эскалация продолжается. Похоже, что в ближайшие годы из-за этого конфликта Южный Кавказ будет становиться все более нестабильным, если все стороны не согласятся на долгосрочное решение, чего трудно достичь.